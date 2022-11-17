Укрэнерго сообщает, что сегодня плановые и аварийные отключения будут по всей Украине
Ограничение потребления 17 ноября
Укренерго
Сегодня, 17 ноября, по всей Украине на протяжении суток используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения.
Из-за резкого похолодания выросло потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре. Это еще больше усложнило и без того непростую ситуацию в энергосистеме.
Энергетики вынуждены применить больший объем ограничений. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам.
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