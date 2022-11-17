"Иди на**р со своими рублями". Отец Караваева – о сопротивлении херсонцев в оккупации

Александр Караваев-старший, отец игрока "Динамо" и сборной Украины Александра Караваева, рассказал о том, как жители Херсона сопротивлялись агрессору.

– Во время оккупации россияне очень желали перевести систему финансовых расчетов с гривен на рубли. Им это удалось?

– Нет. Помню как у нас на базаре кто-то попытался рассчитываться рублями. Наши херсонские продавщицы ответили “Иди ты на**р со своими рублями! С нами рассчитывайся гривнами!”. Как-то у банкомата кто-то из коллаборантов начал рассказывать очереди, мол, зачем вы снимаете гривну. Так вся очередь дружески послала его вслед за русским кораблем.

Знаете, как российские полицейские во время оккупации патрулировали город? Их участок – четырехугольник по километру в каждую сторону. Так они перед поворотом очень медленно ехали, затем набирали скорость 120 км в час, перед следующим поворотом снова очень медленно. Несмотря на свои военные ресурсы, боялись засад от местного сопротивления. Даже коллаборанты, которые сначала были за Россию, в августе, когда ВСУ перехватили инициативу, снова заговорили по-другому, чуть ли не в украинских патриотов превратились.

– С коллаборантами разберется СБУ. А какие у вас планы?

– Никуда из Херсона не уеду. Ждем, когда проведут энергетику в город, будем налаживать жизнь здесь. И продолжаем верить в ВСУ, ведь ребятам еще нужно освободить остальные наши оккупированные территории, — сказал Караваев-старший.