Литва собрала средства на морской дрон для Украины – его назвали "Peace Дец"

Литовцы купили для Украины морской беспилотник под названием Peace Дец. Как сообщил журналист Андрюс Тапинас, он стоит 250 тысяч долларов, а за такое название за несколько часов проголосовало 12 тысяч человек.

"Это официально. С лучшими пожеланиями мира для российского Черноморского флота. Финансирование еще одного беспилотника из Литвы продолжается".

It is official.



Lithuanians bought marine drone for Ukraine for $250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it "PEACE Дец"



Our best wishes for peace go for russian Black Sea fleet



Funding for another drone from Lithuania is underway. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 17, 2022

11 ноября Украина начала сбор на первый флот морских дронов. Он оградит акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают со своих кораблей. А также разблокирует коридор для гражданских кораблей, везущих зерно для всего мира.