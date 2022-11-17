 Литва собрала средства на морской дрон для Украины – его назвали Peace Дец ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Литва собрала средства на морской дрон для Украины – его назвали "Peace Дец"
В тренде

Литва собрала средства на морской дрон для Украины – его назвали "Peace Дец"

Общие новости
(1 голосов)

Понятный месседж для россиян

Литва собрала средства на морской дрон для Украины – его назвали "Peace Дец"

United24

Новина українською

Литовцы купили для Украины морской беспилотник под названием Peace Дец. Как сообщил журналист Андрюс Тапинас, он стоит 250 тысяч долларов, а за такое название за несколько часов проголосовало 12 тысяч человек.

"Это официально. С лучшими пожеланиями мира для российского Черноморского флота. Финансирование еще одного беспилотника из Литвы продолжается".

11 ноября Украина начала сбор на первый флот морских дронов. Он оградит акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают со своих кораблей. А также разблокирует коридор для гражданских кораблей, везущих зерно для всего мира.

Читайте такжеКанада выделит Украине военную помощь на несколько десятков миллионов, Хорватия поможет вертолетами

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Армия дронов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Пришта Литин (Київ)
17.11.2022 в 13:57
Дякую литовським друзям. Вони знають що таке імперія зла парАша. Невдача України означатиме і невдачу Литви.
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.11.2022 в 12:17
Класично)))
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде