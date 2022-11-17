Действие зернового коридора через Черное море продлено
Еще на 120 дней
Кубраков Фейсбук
Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продолжена. Решение было принято в Стамбуле. Гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция. С 1 августа, начала работы зерновой Инициативы, и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира.
Украина официально обратилась к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев. Ожидаются официальные заявления лидеров Организации Объединенных Наций и Турции, как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
В то же время Эрдоган поблагодарил путина за "волю и вклад" в продолжение сделки.
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