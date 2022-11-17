 Действие зернового коридора через Черное море продлено ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Действие зернового коридора через Черное море продлено
В тренде

Действие зернового коридора через Черное море продлено

Общие новости
(1 голосов)

Еще на 120 дней

Действие зернового коридора через Черное море продлено

Кубраков Фейсбук

Новина українською

Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продолжена. Решение было принято в Стамбуле. Гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция. С 1 августа, начала работы зерновой Инициативы, и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира.

Украина официально обратилась к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев. Ожидаются официальные заявления лидеров Организации Объединенных Наций и Турции, как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В то же время Эрдоган поблагодарил путина за "волю и вклад" в продолжение сделки.

Читайте такжеЛитва собрала средства на морской дрон для Украины – его назвали "Peace Дец"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией зерно Александр Кубраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде