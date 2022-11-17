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Россия нанесла массированный удар по газодобывающим объектам Нафтогаза

Общие новости
(1 голосов)

Несколько разрушены. Следующий этап террора?

Россия нанесла массированный удар по газодобывающим объектам Нафтогаза

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов подтвердил, что сегодня, 17 ноября, российский агрессор совершил массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.

Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. Ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела.

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В статье: война с россией
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Источник:
naftogaz.com

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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Київ)
17.11.2022 в 13:55
Тільки адекватні удари у відповідь по таких об"єктах на текриторії парАши змінять ситуацію на користь українців.
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aleks68
17.11.2022 в 13:48
ответки нет.западные партнёры запрещают?ждите продолжения
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