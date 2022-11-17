Россия нанесла массированный удар по газодобывающим объектам Нафтогаза
Несколько разрушены. Следующий этап террора?
Getty Images / Global Images Ukraine
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов подтвердил, что сегодня, 17 ноября, российский агрессор совершил массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.
Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. Ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела.
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