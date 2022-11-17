Россия нанесла массированный удар по газодобывающим объектам Нафтогаза

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов подтвердил, что сегодня, 17 ноября, российский агрессор совершил массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.

Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. Ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела.