Украинские специалисты примут участие в расследовании падения ракет в Польше – Зеленский

Украинские специалисты примут участие в расследовании обстоятельств падения ракет в Польше. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в четверг, выступая на конференции Bloomberg New Economy Forum.

"Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты примут участие в расследовании. Пока расследование не завершится, мы не можем сказать точно, какие ракеты или их части упали на территории Польши. Но мы видели картинки диаметра воронки. Это не могли быть только остатки противоракетных систем". "Все должны понять, что почти 100 ракет было выпущено в этот день. Я благодарен миру за поддержку Украины с системами ПВО. Это не первый случай, когда части российской ракеты падают на территорию другой страны. Мир также не знает на 100%. Я уверен, что это была российская ракета. Мы благодарны, что нас не обвиняют, потому что мы боремся с российскими ракетами на нашей территории".

В Польше тем временем сообщили первые подробности расследования о падении ракеты: "Сегодня много свидетельств того, что одна из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоуничтожения, и эта ракета, к сожалению, привела к трагедии ", – заявил глава Бюро международной политики Кумох. По его словам, возражений с американской стороны польско-американской следственной группы по поводу участия украинцев в расследовании нет, поэтому "в ближайшее время такой доступ может быть предоставлен".