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Эпичный Friendly Fire. Как россияне во время побега из Херсона попали под обстрел… россиян

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И такое бывает

Эпичный Friendly Fire. Как россияне во время побега из Херсона попали под обстрел… россиян

Стерненко Телеграм-канал

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Во время отступления из Херсона группа российских солдат попал под дружеский огонь. Видео опубликовал активист Сергей Стерненко.

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Орки махали руками и кричали "Свои", но это не сильно помогло, один из них даже схватил пулю. На видео слышно, как оккупант кричит, что он ранен.

Российские подразделения, которые на тот момент уже отошли, обстреляли тех россиян, которые еще не отошли. Вероятно, причина инцидента в том, что убегавшие орки на быстроходном катере при отходе обстреляли другое судно с целью повредить его, чтобы его нельзя было использовать для их преследования Вооруженными Силами Украины. Перед этим россияне бросили в судно какой-то предмет, возможно, гранату, но она не взорвалась.

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В статье: война с россией
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