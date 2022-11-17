Вадим Гутцайт стал новым главой НОК Украины
Министр молодежи и спорта займет должность главы НОК Украины
Мінмолодіспорту
Новым президентом Национального олимпийского комитета Украины стал Вадим Гутцайт. За него на Генассамблее НОК Украины проголосовали около 84% делегатов.
Гутцайт набрал 123 голоса, за Жана Беленюка отдали 22 голоса, за Игоря Малинского – 2.
Напомним, что предыдущим главой НОК был Сергей Бубка. Он занимал этот пост 17 лет.
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
17.11.2022 в 20:21
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hrenat (boston)
17.11.2022 в 18:25
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