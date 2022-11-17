 Вадим Гутцайт стал новым главой НОК Украины ᐉ UA-Футбол
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Вадим Гутцайт стал новым главой НОК Украины

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(2 голосов)

Министр молодежи и спорта займет должность главы НОК Украины

Вадим Гутцайт стал новым главой НОК Украины

Мінмолодіспорту

UA-Футбол
Новина українською

Новым президентом Национального олимпийского комитета Украины стал Вадим Гутцайт. За него на Генассамблее НОК Украины проголосовали около 84% делегатов.

Гутцайт набрал 123 голоса, за Жана Беленюка отдали 22 голоса, за Игоря Малинского – 2.

Напомним, что предыдущим главой НОК был Сергей Бубка. Он занимал этот пост 17 лет.

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В статье: Вадим Гутцайт НОК Украины
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
17.11.2022 в 20:21
Шило на мило.
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hrenat (boston)
17.11.2022 в 18:25
Це ви зробили не подумавши
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