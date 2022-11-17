Вадим Гутцайт стал новым главой НОК Украины

Новым президентом Национального олимпийского комитета Украины стал Вадим Гутцайт. За него на Генассамблее НОК Украины проголосовали около 84% делегатов.

Гутцайт набрал 123 голоса, за Жана Беленюка отдали 22 голоса, за Игоря Малинского – 2.

Напомним, что предыдущим главой НОК был Сергей Бубка. Он занимал этот пост 17 лет.