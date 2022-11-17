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Андрей Шевченко стал вице-президентом НОК Украины. Футболист вошел в Исполком организации

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Новый вызов для бывшего обладателя Золотого мяча

Андрей Шевченко стал вице-президентом НОК Украины. Футболист вошел в Исполком организации

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новый глава Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт объявил список своей команды. Среди членов Исполнительного комитета НОК, а также вице-президентов организации есть Андрей Шевченко.

Члены исполкома НОК Украины

  • Марина Булатова
  • Нина Уманис
  • Лариса Заспа
  • Ирина Дерюгина
  • Лилия Подкопаева
  • Ольга Харлан
  • Сергей Бубка
  • Валерий Борзов
  • Алексей Перевезенцев
  • Вадим Гутцайт
  • Алексей Днепров
  • Андрей Мельник
  • Михаил Кашляк
  • Александр Крикун
  • Виктор Ремский
  • Павел Костенко
  • Евгений Баженков
  • Игорь Лысов
  • Андрей Шевченко
  • Олег Немчинов
  • Глава комиссии атлетов (будет объявлен позже)

Вице-президенты НОК

  • Алексей Перевезенцев – первый вице-президент
  • Мария Булатова
  • Алексей Днепров
  • Андрей Шевченко
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В статье: Андрей Шевченко Вадим Гутцайт НОК Украины
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
17.11.2022 в 18:30
Эта работа наверное где Шева будет изредка появляться на работе, основное время проводить в Лондоне.
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