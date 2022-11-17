Андрей Шевченко стал вице-президентом НОК Украины. Футболист вошел в Исполком организации
Новый вызов для бывшего обладателя Золотого мяча
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый глава Национального олимпийского комитета
Члены исполкома НОК Украины
- Марина Булатова
- Нина Уманис
- Лариса Заспа
- Ирина Дерюгина
- Лилия Подкопаева
- Ольга Харлан
- Сергей Бубка
- Валерий Борзов
- Алексей Перевезенцев
- Вадим Гутцайт
- Алексей Днепров
- Андрей Мельник
- Михаил Кашляк
- Александр Крикун
- Виктор Ремский
- Павел Костенко
- Евгений Баженков
- Игорь Лысов
- Андрей Шевченко
- Олег Немчинов
- Глава комиссии атлетов (будет объявлен позже)
Вице-президенты НОК
- Алексей Перевезенцев – первый вице-президент
- Мария Булатова
- Алексей Днепров
- Андрей Шевченко
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Долгожданное возвращение нападающего Динамо - он сыграл в УПЛ впервые после травмы
- "Ну какие 100 млн за Мудрика". Левченко в шоке от финансовых запросов Шахтера
- Лонвейк и Андриевский выйдут в старте Динамо на матч с Ингульцем
- ВСУ ликвидировали на юге главного артиллериста 218-го полка российской армии
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
17.11.2022 в 18:30
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн