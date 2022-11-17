 Гутцайт: На 2032 год мы можем подавать заявку на зимнюю Олимпиаду ᐉ UA-Футбол
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Гутцайт: На 2032 год мы можем подавать заявку на зимнюю Олимпиаду

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Новоизбранный президент НОК Украины перепутал Олимпиады

Гутцайт: На 2032 год мы можем подавать заявку на зимнюю Олимпиаду

Фото: Вадим Гутцайт

UA-Футбол
Новина українською

Новый президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал о возможности проведения в Украине зминих Олимпийских игр.

"Есть большое желание после возобновления мира вернуться к идее проведения в Украине зимних Олимпийских игр и летних Юношеских Олимпийских игр. Мы все понимаем, если мы будем проводить ОИ, то нам нужна победа. Я уверен, что после победы на 2032 год мы можем подавать заявку, над чем мы работали, потому что президент страны предоставил нам поручение еще в том году сделать программу по подготовке представления Украины на проведение Олимпиады. Мы отрабатывали этот вопрос, ездили в МОК, встречались с президентом, комиссиями, отвечающими за проведение ОИ. Мы начали это прорабатывать.

Мы можем провести зимние Олимпийские игры у нас на западе Украины в Буковеле, там рядом гора Быстрица, там возможно, чтобы были практически все локации для проведения ОИ. Мы планировали построить во Львове Дворец спорта для зимних видов. Получили совет, что такие дорогостоящие сооружения для бобслея и скелетона лучше проводить в другой стране, как это уже возможно. Мы прорабатывали, чтобы провести в Латвии программу по бобслею и скелетону. Я реально вижу, что после войны, когда она закончится и будет внимание всего мира к Украине, то мы можем провести зимние Олимпийские игры в 2032 году", - сказал Гутцайт.

Отметим, что в 2032 году пройдут летние Олимпийские игры.

Напомним, что за избрание Гутцайта на Генассамблее НОК Украины проголосовали около 84% делегатов.

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В статье: Вадим Гутцайт
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Источник:
НОК Украины

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
17.11.2022 в 20:23
А про нью Васюки він нічого не казав?
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