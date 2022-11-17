Генштаб: Россияне вывозят медицинское оборудование из Новой Каховки в направлении оккупированного Крыма

В течение суток враг нанес 5 авиационных и 25 ракетных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пишет Генштаб ЗСУ.

В течение суток российские оккупанты, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Днепр и Одесса, Балаклея на Харьковщине, Вольнянск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков на Николаевщине.

По уточненной информации, в эти сутки Силы обороны на разных направлениях сбили 2 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 БпЛА "Шахед-136".

По имеющейся информации, за предыдущую неделю в исправительных заведениях российской федерации завербовано около 650 заключенных. Они направлены в Ростовскую область для дальнейшей подготовки. Медицинская помощь указанной категории, в случае ранения, будет предоставляться исключительно в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Украины.

В отдельных населенных пунктах временно занятой территории Луганской области противник ужесточил административно-полицейские меры. В частности, закрыты въезды в населенный пункт Рубежное по направлениям Кременной и Варваровки. В городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные меры.

В Мариуполе оккупационные власти планируют развернуть подразделения росгвардии, особого назначения и быстрого реагирования общей численностью до 400 человек.

Российские оккупационные войска продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества из временно занятых территорий Херсонской области. В частности, в ночь на 16 ноября, оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки.

Кроме того, в Новой Каховке перестала функционировать центральная городская больница, потому что все медицинское оборудование и машины скорой помощи угнано и вывезено в направлении временно оккупированной территории АР Крым.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов и 3 других важных объекта противника.