Депутаты от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Григорий Суркис стали членами НОК Украины

Сегодня, 17-го ноября, состоялись выборы главы Национального Олимпийского Комитета Украины. Победу одержал действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. За него проголосовало 123-е делегатов. Конкурентами Гутцайта были Жан Беленюк (получил 22 голоса) и Игорь Малинский (получил два голоса).

Примечательно, что в избираемый на этой же ассамблее состав НОК Украины вошли депутаты от ныне запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич. Кроме того, должности получили Александр Усик, Лилия Подкопаева, Марина Бех-Романчук. За проголосовали 99 респондентов, против – одиннадцать.

Отметим, что Григорий Суркис и Нестор Шуфрич являются действующими народными депутатами Украины от партии ОПЗЖ, которая на государственном уровне признана пророссийской и деятельность которой запрещена судом.

Состав НОК Украины, избранный на сегодняшнем заседании, будет действовать до 2026-го года.