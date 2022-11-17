 Депутаты от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Григорий Суркис стали членами НОК Украины ᐉ UA-Футбол
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Депутаты от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Григорий Суркис стали членами НОК Украины

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(3 голосов)

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Депутаты от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Григорий Суркис стали членами НОК Украины

Василий Артюшенко, ZN.UA

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17-го ноября, состоялись выборы главы Национального Олимпийского Комитета Украины. Победу одержал действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. За него проголосовало 123-е делегатов. Конкурентами Гутцайта были Жан Беленюк (получил 22 голоса) и Игорь Малинский (получил два голоса).

Примечательно, что в избираемый на этой же ассамблее состав НОК Украины вошли депутаты от ныне запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич. Кроме того, должности получили Александр Усик, Лилия Подкопаева, Марина Бех-Романчук. За проголосовали 99 респондентов, против – одиннадцать.

Отметим, что Григорий Суркис и Нестор Шуфрич являются действующими народными депутатами Украины от партии ОПЗЖ, которая на государственном уровне признана пророссийской и деятельность которой запрещена судом.

Состав НОК Украины, избранный на сегодняшнем заседании, будет действовать до 2026-го года.

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В статье: Григорий Суркис Нестор Шуфрич
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Источник:
НОК України

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Комментарии (15)
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dalexx (Украина)
17.11.2022 в 23:00
Цікаво, а хто саме висував цих покидьків? Сам Гутцайт мабуть
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.11.2022 в 22:54
Що тут скажеш? Довбойоби...
Ответить
+3
0
Mіck Mars (Київ)
17.11.2022 в 22:21
Пора повертати Медведчука і Порошенка. Без них цей цирк не повноціний.
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.11.2022 в 22:21
а пастор, кролик, бублик?
Ответить
+2
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
17.11.2022 в 22:19
Вот это залет!
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.11.2022 в 22:19
г. срукис - чемпион и рекордсмен олимпийских игр по метанию шуб, шуфрич - чемпион по студийному боксу
Ответить
+4
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.11.2022 в 22:17
Мене більше турбує, що українська енергетика, яку руйнує країна - терорист , все ще належить сепару Ахмєтову, який брав безпосередню участь у окупації руснею сходу України
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+3
-6
NikosFutboloidos (Chop)
17.11.2022 в 22:14
Це наш хрест, міста в руїнах, матері в сльозах, патріоти в землі, пох..сти за кордоном, чинушики в шкіряних кріслах, а ті що на олімпі при бабках і в сметані. Прийде пора чистити Авдієві конюшні???
Ответить
+5
0
avatar
Spokoynо (Київ)
17.11.2022 в 22:08
Спочатку зробіть стільки для країни і футболу, як зробили сім'ї Шуфричів і Суркісів, а тоді будете коментувати Чи думаєте ваш Ахметов краще?
Ответить
+1
-8
Romerik (YNWA)
17.11.2022 в 21:53
Серйозно бл...? Окей, ладно Суркіс мол. не був в ЖОПЗЖ, його опустимо, но старший же там сидів. В ЗАБОРОНЕНІЙ партії і його тепер в НОК? А Шуфрич чмоня, яку показували по всіх тг каналах, коли його опущенного зловили в Україні, що цей диверсант там робить? Надіюсь цю риготню і інших сумнівних приберуть після резонансу. Бо це п....
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+5
-1
Judаs (Київ)
17.11.2022 в 21:56
От і в мене очі на лоб полізли. Це гно не тоне.
Ответить
+3
0
Djоn (Киев)
17.11.2022 в 21:51
Зараз прийде вболівальник з Луцька і буде вирищати, що ніякої ОПЗЖ не існувало, а Суркіси допомагають армії. Тільки забуде уточнити чиїй армії
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+4
0
Judаs (Київ)
17.11.2022 в 21:55
Не дочкаєшся. Незручні новини він не коментує, сидить у мамки під спідницею)
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+2
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
17.11.2022 в 21:45
Нічого не зміниться в нас ніколи. Навіть війна не поміняла. І нічого вже не поміняє. Якщо програємо війну рашистам, ці всі проросійські стервятники будуть тут як тут. Якщо виграємо, у них купа накрадених грошей, приїдуть, де треба підплатять і будуть все одно в шоколаді. Тому якось так, не вірю в радісне майбутнє. Хотів би помилятись звичайно
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+8
0
vinn (Khmelnitskу)
17.11.2022 в 21:44
Поки ультрас Динамо гине за свободу України, такі пригріті виродки і далі продовжують свою справу на руйнування. Надіюсь вони підуть в слід за Медведчуком, потрібно повертати наших героїв. Футбол не головне зараз.
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+5
0

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