 Кулеба: Украинские эксперты уже прибыли в Польшу для расследования подробностей падения ракеты ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кулеба: Украинские эксперты уже прибыли в Польшу для расследования подробностей падения ракеты
В тренде

Кулеба: Украинские эксперты уже прибыли в Польшу для расследования подробностей падения ракеты

Общие новости
(1 голосов)

Вместе с партнерами

Кулеба: Украинские эксперты уже прибыли в Польшу для расследования подробностей падения ракеты

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сегодня, 17-го ноября, Украинские эксперты прибыли в Польшу для расследования подробностей падения ракеты. Сбор данных и улик будет проводиться вместе с нашими международными партнерами.

Добавим, что в результате массированного ракетного обстрела Россией Украины 15-го ноября на территории Польши прогремели два взрыва. В пограничном селе была повреждена сельскохозяйственная техника, два человека погибли. Как впоследствии заявили США, опираясь на данные польской стороны, это были обломки ракеты ПВО, выпущенной Украиной для сбивания российской ракеты.

В то же время, весь цивилизованный мир возложил ответственность за инцидент на Россию. Президент Зеленский вместе с другими представителями власти Украины обратились к Польше с просьбой предоставить отечественным экспертам доступ к обломкам и месту инцидента для выяснения точной принадлежности ракеты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ukraine NOW

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде