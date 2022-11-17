Кулеба: Украинские эксперты уже прибыли в Польшу для расследования подробностей падения ракеты

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сегодня, 17-го ноября, Украинские эксперты прибыли в Польшу для расследования подробностей падения ракеты. Сбор данных и улик будет проводиться вместе с нашими международными партнерами.

Добавим, что в результате массированного ракетного обстрела Россией Украины 15-го ноября на территории Польши прогремели два взрыва. В пограничном селе была повреждена сельскохозяйственная техника, два человека погибли. Как впоследствии заявили США, опираясь на данные польской стороны, это были обломки ракеты ПВО, выпущенной Украиной для сбивания российской ракеты.

В то же время, весь цивилизованный мир возложил ответственность за инцидент на Россию. Президент Зеленский вместе с другими представителями власти Украины обратились к Польше с просьбой предоставить отечественным экспертам доступ к обломкам и месту инцидента для выяснения точной принадлежности ракеты.