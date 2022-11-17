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В Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России спонсором терроризма

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(1 голосов)

Голосование по резолюции запланировано на 23-е ноября

В Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России спонсором терроризма

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Как отмечает депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, в Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма. Решение было принято после четырех часов переговоров между политическими группами Европарламента.

Андрюс Кубилюс добавляет, что основным пунктом резолюции будет то, что "Европейский парламент признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма".

Как сообщается в повестке дня Европарламента, голосование по резолюции запланировано на 23-е ноября.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
17.11.2022 в 23:42
"Голосування щодо резолюції заплановане на 23-тє листопада." Я сподіваюся 2022 року... Бо там вистачає фанатів пині які хочуть зберегти йому іпал0.
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