В Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России спонсором терроризма

Как отмечает депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, в Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма. Решение было принято после четырех часов переговоров между политическими группами Европарламента.

After 4 hours of negotiations between the political groups of the EP, the agreement on the text was achieved.



The main line is:



“European Parliament /…/

⁃recognises Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism”.