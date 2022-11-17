В Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России спонсором терроризма
Голосование по резолюции запланировано на 23-е ноября
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Как отмечает депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, в Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма. Решение было принято после четырех часов переговоров между политическими группами Европарламента.
After 4 hours of negotiations between the political groups of the EP, the agreement on the text was achieved.— Andrius Kubilius (@KubiliusA) November 17, 2022
The main line is:
“European Parliament /…/
⁃recognises Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism”.
Андрюс Кубилюс добавляет, что основным пунктом резолюции будет то, что "Европейский парламент признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма".
Как сообщается в повестке дня Европарламента, голосование по резолюции запланировано на 23-е ноября.
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