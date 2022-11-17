Зеленский: По состоянию на данный момент более 10 миллионов украинцев – без электричества

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по итогам очередных суток полномасштабного вторжения России. Сутки оказались очень насыщенными, о чем и говорил глава государства.

"Очень важное решение принято в Нидерландах. Есть первый приговор убийцам, которые уничтожили малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом в 2014-м году. Три человека получили пожизненный срок. И обязательно настанет день, когда они начнут отбывать это наказание", - сказал президент.

Зеленский отметил, что многие украинцы по состоянию на данный момент находятся без света из-за массированных ракетных обстрелов инфраструктуры:

"Снова аварийные отключения света в дополнение к плановым, стабилизационным. По состоянию на данный момент более 10 миллионов украинцев без электричества. Больше всего - в Винницкой области, на Одесщине, Сумщине, в Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки. В Запорожье продолжается разбор завалов жилого дома, уничтоженного российским обстрелом этой ночью. В перечне погибших – семь человек. К сожалению, это количество может увеличиться".

Также Зеленский не обошел вниманием тему "зернового коридора":

"Продлена наша экспортная зерновая инициатива. Несмотря на разнообразные манипуляции России, будем и дальше экспортировать агропродукцию через наши черноморские порты. За время с 1 августа из портов Большой Одессы вышли уже более 450 судов. Общий объем продовольствия – 11 млн. тонн".

Смотрите полное видеообращение президента Украины.