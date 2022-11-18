Динамо обыграло Ингулец, Мане не сыграет на Чемпионате мира. Главные новости за 17 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 17 ноября

Дубль Виктора Цыганкова принес победу киевскому “Динамо” в перенесенном матче первого тура с “Ингульцом” (2:1). Матч имел равный характер, пока на 32-й минуте Коробенко не сбил в своей штрафной Буяльского. Монзуль назначила пенальти, который реализовал Цыганков. До перерыва вингер “Динамо” забил еще один мяч – ассистом отметился Дубинчак. Во втором тайме “Ингулец” ответил только голом Ситало. “Динамо” и “Заря” имеют после 12 туров равное количество очков (23) и делят третью-четвертую позицию.

Нападающий Сенегала Садио Мане не сможет сыграть ни одного матча на Чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщил врач национальной сборной. 30-летний форвард в ближайшее время будет прооперирован. Мане получил травму сухожилия в матче Бундеслиги с “Вердером” и хотя “Бавария” изначально была скептична относительно шансов футболиста, он все же попал в предварительную заявку сборной Сенегала.

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино будет переизбран на пост главы организации. Об этом информирует официальный сайт ФИФА. Других кандидатур представлено не было. Срок подачи заявок на выборы истек 17 ноября. Выборы президента должны состояться на 73‑м конгрессе ФИФА в Руанде 16 марта 2023 года.

СК "Днепр-1" объявил о продлении контракта с полузащитником Валерием Рубчинским и центрбеком Владимиром Адамюком. Адамюк подписал контракт на два года с опцией продления еще год, новое соглашение Рубчинского рассчитан на три года.

Сборная Украины U-19 провела первый матч квалификации к чемпионату Европы. Команда Сергея Нагорняка минимально переиграла команду Косово (1:0). Единственный гол на 90+5 минуте забил полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк.

Победы Испании и Португалии в товарищеских матчах