 Парламент Швеции принял решение оказать Украине помощь в 270 млн. евро ᐉ UA-Футбол
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Парламент Швеции принял решение оказать Украине помощь в 270 млн. евро

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Парламент Швеции принял решение оказать Украине помощь в 270 млн. евро

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Парламент Швеции принял решение оказать Украине помощь в 270 млн. евро. Об этом идет речь в сообщении на правительственном сайте страны.

"Предложение является инициативой от финансового комитета уполномочить правительство принять решение о безвозмездной передаче Украине в течение 2022-го года оборонного оборудования в виде систем противовоздушной обороны и т.п. на сумму 3 007 800 000 шведских крон. Решение парламента не влияет на потребности государства в заимствованиях или финансовых накоплениях", - отмечает Шведский парламент.

Отметим, что в среду, 16-го ноября, состоялась седьмая встреча антипутинской коалиции в формате "Рамштайн". На ней партнеры обязались оказать Украине дополнительную поддержку.

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Источник:
Ukraine NOW

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