ВСУ уничтожили радиолокационную станцию россиян на юге Украины
Упс
Генштаб
В пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили об уничтожении радиолокационной станции оккупантов в районе Новой Каховки.
"Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Другое нуждаюеся в доразведке".
Напомним, что вчера, 17 ноября, Генеральный штаб ВСУ опубликовал общие потери россиян по состоянию на 16.11. Было ликвидировано 400 орков и 7 танков, 7 боевых бронированных машин и 6 БПЛА.
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