ВСУ уничтожили радиолокационную станцию россиян на юге Украины

В пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили об уничтожении радиолокационной станции оккупантов в районе Новой Каховки.

"Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Другое нуждаюеся в доразведке".

Напомним, что вчера, 17 ноября, Генеральный штаб ВСУ опубликовал общие потери россиян по состоянию на 16.11. Было ликвидировано 400 орков и 7 танков, 7 боевых бронированных машин и 6 БПЛА.