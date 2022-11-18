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Совет МАГАТЭ требует от России немедленно прекратить оккупацию ядерных объектов в Украине

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Против только сама Россия и Китай

Совет МАГАТЭ требует от России немедленно прекратить оккупацию ядерных объектов в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 17 ноября, Совет управляющих МАГАТЭ принял третью с начала полномасштабной войны в Украине резолюцию, в которой призвал Россию немедленно прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

Как сообщает издание Reuters, за новую резолюцию проголосовали 24 государства, семь стран воздержались. Среди них Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Африка и Вьетнам. В то же время против резолюции проголосовали два государства, сама Россия и Китай. Еще две страны не присутствовали во время голосования.

В резолюции отмечается, что МАГАТЭ призвало Россию немедленно вывести оккупационные войска с Запорожской АЭС. Совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с неприемлемым давлением на украинский оперативный персонал Запорожской атомной электростанции и его задержаниями, а также неоднократными перебоями во внешнем энергоснабжении в результате обстрелов прилегающей территории.

Естественно, в стране-агрессоре отреагировали на резолюцию и назвали ее "непрофессионально составленной", а также и содержащей "фактологические ошибки".

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В статье: война с россией МАГАТЭ
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Источник:
reuters.com

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