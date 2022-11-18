ВСУ за 17 ноября ликвидировали еще 350 оккупантов. Новые данные о потерях армии РФ

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии РФ, начиная с 24 февраля по 18 ноября.

За четверг было ликвидировано еще 350 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии врага составляют около 83 460 человек. Также за предыдущие сутки было уничтожено 26 единиц техники.

Потери россиян в технике:

танков - 2879 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 5808 (+4) ед,

артиллерийских систем - 1865 (+5) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+5),

крылатые ракеты - 480 (+6),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4366 (+4) ед,

специальная техника – 161 (+1).

Указывается, что наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.