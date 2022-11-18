Советник главы Офиса Президента: Война может закончиться раньше освобождения территорий военным путем
Это как?
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона, что война может закончиться раньше, чем ВСУ освободят территории военным путем.
В частности, так Подоляк прокомментировал заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о невысокой вероятности именно военной победы Украины в войне, которая определяется как отступление россиян со всей территории, включая Крым.
"Я напомню просто 24 февраля, когда говорили, что вероятность того, что Украина выстоит, равна 0%. Сегодня закончились девять месяцев этой войны и Украина находится в фазе контрнаступления, эффективного продвижения по деоккупации своей территории. Поэтому мне кажется, что это просто такая дискуссионная площадка, где можно говорить, мол, маловероятно, велика вероятность того или иного события. Но события – это конкретные действия на линии фронта и это конкретные поставки военных способностей".
"Возможна ли полностью стопроцентная военная победа? Возможно, будет выглядеть немного иначе. Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области, или падет большой город, который восемь лет был оккупирован РФ, например, Луганск, после этого начнутся необратимые процессы — и в политических элитах РФ, и в обществе. И таким образом война может закончиться раньше, чем мы военным путем будем все освобождать. Потому что будет освобождено оно по факту того, что Россия проиграла войну".
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