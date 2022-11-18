Секретарь путина заявил, что отсутствие света и тепла для Украины – это последствия отказа от переговоров
То есть, сам себя назвал террористом
Getty Images / Global Images Ukraine
В российских СМИ промелькнула циничная информация о том, что "ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу". Автором этих слов стала секретарша президента РФ дмитрий песков.
"Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима".
Он мерзко отметил, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это "последствия действий киевских властей, в том числе отказывающихся от переговоров".
"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить".
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