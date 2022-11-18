 Секретарь путина заявил, что отсутствие света и тепла для Украины – это последствия отказа от переговоров ᐉ UA-Футбол
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Секретарь путина заявил, что отсутствие света и тепла для Украины – это последствия отказа от переговоров

Общие новости
(1 голосов)

То есть, сам себя назвал террористом

Секретарь путина заявил, что отсутствие света и тепла для Украины – это последствия отказа от переговоров

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В российских СМИ промелькнула циничная информация о том, что "ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу". Автором этих слов стала секретарша президента РФ дмитрий песков.

"Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима".

Он мерзко отметил, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это "последствия действий киевских властей, в том числе отказывающихся от переговоров".

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить".

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В статье: война с россией переговоры Украины с рф дмитрий песков
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Источник:
interfax.ru

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Комментарии (2)
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aleks68
18.11.2022 в 12:32
сдохни вместе со своим е......м хозяином.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
18.11.2022 в 12:07
Від наброда рабсєянцев , а простіше - п і д а р а с і в , навряд чи можна чекати іншого
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