Секретарь путина заявил, что отсутствие света и тепла для Украины – это последствия отказа от переговоров

В российских СМИ промелькнула циничная информация о том, что "ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу". Автором этих слов стала секретарша президента РФ дмитрий песков.

"Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима".

Он мерзко отметил, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это "последствия действий киевских властей, в том числе отказывающихся от переговоров".