 Заместитель министра обороны: Украинская армия получила достаточно зимней формы ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Заместитель министра обороны: Украинская армия получила достаточно зимней формы
В тренде

Заместитель министра обороны: Украинская армия получила достаточно зимней формы

Общие новости
(1 голосов)

А орки будут мерзнуть

Заместитель министра обороны: Украинская армия получила достаточно зимней формы

Интерфакс Украина

Новина українською

За последнюю неделю Минобороны передало для обеспечения подразделений ВСУ более 57 тысяч пар зимней обуви, 11 тысяч бронежилетов и более 8 тысяч шлемов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге представителей Сил обороны и безопасности Украины.

За неделю принято на учет более 63 тысяч зимних курток, почти 60 тысяч зимних штанов, более 135 тысяч зимних шапок; а также более 20 тысяч курток костюма-утеплителя (так называемая флиска), 81 тысяча комплектов нательного демисезонного и зимнего белья.

В то же время Маляр отметила, что где-то еще есть нюансы, связанные с логистикой на уровне подразделений, но эти вопросы решаются. "Хочу отметить, что в общем объеме, скажем, зимних курток, уже поставленных в войска, материально-техническая помощь от партнеров составляет 10%".

Также Анна Маляр добавила, что резерв по средствам индивидуальной бронезащиты удерживается на уровне более 200 тысяч бронежилетов и более 100 тысяч шлемов. Осуществляется постоянное движение, выдача новым подразделениям, выдача на смену и т.д.

Читайте такжеСекретарь путина заявил, что отсутствие света и тепла для Украины – это последствия отказа от переговоров

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Анна Маляр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ukrinform.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде