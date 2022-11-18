Заместитель министра обороны: Украинская армия получила достаточно зимней формы

За последнюю неделю Минобороны передало для обеспечения подразделений ВСУ более 57 тысяч пар зимней обуви, 11 тысяч бронежилетов и более 8 тысяч шлемов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге представителей Сил обороны и безопасности Украины.

За неделю принято на учет более 63 тысяч зимних курток, почти 60 тысяч зимних штанов, более 135 тысяч зимних шапок; а также более 20 тысяч курток костюма-утеплителя (так называемая флиска), 81 тысяча комплектов нательного демисезонного и зимнего белья.

В то же время Маляр отметила, что где-то еще есть нюансы, связанные с логистикой на уровне подразделений, но эти вопросы решаются. "Хочу отметить, что в общем объеме, скажем, зимних курток, уже поставленных в войска, материально-техническая помощь от партнеров составляет 10%".

Также Анна Маляр добавила, что резерв по средствам индивидуальной бронезащиты удерживается на уровне более 200 тысяч бронежилетов и более 100 тысяч шлемов. Осуществляется постоянное движение, выдача новым подразделениям, выдача на смену и т.д.