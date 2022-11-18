В течение суток в Украине будут почасовые отключения, но дополнительно возможно и введение аварийных

Сегодня, 18 ноября, госкомпания НЭК "Укрэнерго" применяет стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей".

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком стабилизационных отключений можно на сайте ДТЭК. По всей Украине в течение суток будут применяться графики почасовых отключений, однако дополнительно возможен ввод аварийных отключений. Например, по распоряжению Укрэнерго, в Днепропетровской области применяются экстренные отключения света, во многих районах города по состоянию на 12:30 нет электричества.

Отметим, что в четверг 17 ноября в Киеве зафиксирован антирекорд по объему отключений – они составили более 500 МВт.