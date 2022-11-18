В течение суток в Украине будут почасовые отключения, но дополнительно возможно и введение аварийных
Подробно о ситуации с электроснабжением
ДТЕК
Сегодня, 18 ноября, госкомпания НЭК "Укрэнерго" применяет стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей".
Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком стабилизационных отключений можно на сайте ДТЭК. По всей Украине в течение суток будут применяться графики почасовых отключений, однако дополнительно возможен ввод аварийных отключений. Например, по распоряжению Укрэнерго, в Днепропетровской области применяются экстренные отключения света, во многих районах города по состоянию на 12:30 нет электричества.
Отметим, что в четверг 17 ноября в Киеве зафиксирован антирекорд по объему отключений – они составили более 500 МВт.
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