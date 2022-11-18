Покупка века по версии Фергюсона. Сегодня День рождения у экс-вратаря МЮ Петера Шмейхеля
Легенда "красных дьяволов"
Петер Болеслав Шмейхель родился 18 ноября 1963 года в городе Гладсаксе (Дания). Голкипер известен своими выступлениями за "Манчестер Юнайтед". Петер – чемпион Европы 1992 года. Отец Каспера Шмейхеля, вратаря английского клуба "Лестер Сити".
Карьеру футболиста Петер начинал в одноименной команде из родного города, затем пошел на повышение – сперва в "Видобре", а затем в "Брондбю". Вершина карьеры Шмейхеля – "Манчестер Юнайтед", с манкунианцами вратарь выиграл ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок страны и Суперкубок Европы.
Последними тремя клубами в послужном списке Шмейхеля стали "Спортинг", "Астон Вилла" и "Манчестер Сити". С 1987-го по 2001-й защищал цвета сборной Дании.
Sextou sem nenhum gol: hoje o aniversário é do paredão Peter Schmeichel! ????— GOAL Brasil (@GoalBR) November 18, 2022
Comece seu dia vendo algumas defesas do dinarmarquês na Euro 1992! Não passou nada! ????pic.twitter.com/2ox5OZIzT4
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