 Покупка века по версии Фергюсона. Сегодня День рождения у экс-вратаря МЮ Петера Шмейхеля ᐉ UA-Футбол
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Покупка века по версии Фергюсона. Сегодня День рождения у экс-вратаря МЮ Петера Шмейхеля

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(4 голосов)

Легенда "красных дьяволов"

Покупка века по версии Фергюсона. Сегодня День рождения у экс-вратаря МЮ Петера Шмейхеля

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Петер Болеслав Шмейхель родился 18 ноября 1963 года в городе Гладсаксе (Дания). Голкипер известен своими выступлениями за "Манчестер Юнайтед". Петер – чемпион Европы 1992 года. Отец Каспера Шмейхеля, вратаря английского клуба "Лестер Сити".

Карьеру футболиста Петер начинал в одноименной команде из родного города, затем пошел на повышение – сперва в "Видобре", а затем в "Брондбю". Вершина карьеры Шмейхеля – "Манчестер Юнайтед", с манкунианцами вратарь выиграл ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок страны и Суперкубок Европы.

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Последними тремя клубами в послужном списке Шмейхеля стали "Спортинг", "Астон Вилла" и "Манчестер Сити". С 1987-го по 2001-й защищал цвета сборной Дании.

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В статье: Петер Шмейхель
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.11.2022 в 14:42
Причому тут Каспер?
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