Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины, Словакия передала САУ Zuzana 2
Спасибо партнерам
Getty Images / Global Images Ukraine
Израиль под давлением США согласился профинансировать закупку "стратегического оборудования" для Украины на миллионы долларов. Об этом сообщает авторитетное издание Haaretz. Высокопоставленные политики и силовики Израиля согласились расширить помощь для Украины, а не ограничиваться гуманитарной помощью после просьбы администрации президента США Джо Байдена. Оборудование будет передано через страну НАТО, поставляющую оружие Украине. Сообщается, что финансирование "стратегического оборудования" было разовым.
Haaretz пишет, что в последние месяцы Иерусалим согласился разрешить странам НАТО, таким как Британия, передавать Украине системы вооружения, включающие оптико-электронное оборудование и системы управления огнем, производимые израильскими компаниями. По данным американских источников, Израиль тайно помогает Украине в сфере разведки.
В то же время Украина получила от Словакии еще одну самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 Howitzer. Об этом сообщает министр обороны Словакии Ярослав Надь.
"Рады подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 Howitzer была передана украинским Вооруженным силам и готова защищать невинные жизни".
САУ Zuzana 2 – это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. Благодаря стволу длиной 52 калибра артиллерийская установка способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня способна разворачиваться на 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа было уменьшено с четырех до трех. Гаубица также владеет автоматом зарядки, позволяющей вести огонь в режиме MRSI – несколько ракет могут попасть по одной цели одновременно.
Glad to confirm that already 7th Zuzana 2 #Howitzer was delivered to #Ukrainian armed forces & is ready to protect innocent lives. ???????????????????? #WeStandWithUkraine @DefenceU @Slovakia_NATO @oleksiireznikov pic.twitter.com/GcHIQDa1mW— Jaro Nad (@JaroNad) November 18, 2022
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