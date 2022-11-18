Министр обороны показал броню украинского производства для ВСУ
Лучшее для наших воинов
Резников Фейсбук
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина усовершенствует логистику с помощью натовской программы Logfas и сформировало запас бронежилетов и шлемов. Министр также показал шлемы украинского производства.
"Все помнят, насколько непростой была ситуация с обеспечением шлемами и бронежилетами в марте и апреле. Согласно данным, которые мне докладывали, на весь киевский гарнизон минувшей зимой официально находился в резерве... один шлем. Стартовать пришлось именно в такой реальности".
"По состоянию на 17 ноября 2022 года Министерство обороны не только обеспечило текущие потребности Вооруженных Сил Украины, но и сформировало и уже пару месяцев поддерживает для армии резерв в виде более 200 тыс. бронежилетов и более 100 тыс. шлемов. Это при происходящем постоянном движении – обеспечиваются новые подразделения, осуществляется замена и т.д. Резерв будет постепенно расти в соответствии с запросами ВСУ. На этот результат уже можно опираться".
"На столе передо мной – экземпляры шлемов и бронежилетов украинского производства, которые соответствуют 4 и 6 классу защиты по стандартам НАТО. Подчеркиваю. То, что вы видите – не импортировано и дальше собрано-сшито. А произведено. От стальных и керамических плит до ткани, фурнитуры, специальных нитей и т.д".
"Мы совершенствуем логистику, в том числе через внедрение натовской программы Logfas. Мы детально объясняем логику наших действий партнерам и строим систему проектов поддержки на средний и долгий сроки. Это привлекает экономический потенциал свободного мира в пользу Украины. Россия на этом поле проигрывает".
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