Арта ВСУ с первого выстрела уничтожила вражеский БТР на блокпосту у оккупированных Олешек - ВИДЕО
Прямое попадание
Генштаб ЗСУ
Артиллеристы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с ювелирной точностью уничтожили российский БТР, стоявший на блокпосту у оккупированных Олешек на Херсонщине.
Вражеская бронемашина была уничтожена прямым попаданием с первого выстрела.
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