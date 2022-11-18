 Арта ВСУ с первого выстрела уничтожила вражеский БТР на блокпосту у оккупированных Олешек - ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Арта ВСУ с первого выстрела уничтожила вражеский БТР на блокпосту у оккупированных Олешек - ВИДЕО

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Прямое попадание

Арта ВСУ с первого выстрела уничтожила вражеский БТР на блокпосту у оккупированных Олешек - ВИДЕО

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Артиллеристы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с ювелирной точностью уничтожили российский БТР, стоявший на блокпосту у оккупированных Олешек на Херсонщине.

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Вражеская бронемашина была уничтожена прямым попаданием с первого выстрела.

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В статье: война с россией
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