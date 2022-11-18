Александр s1mple Костылев задонатил платформе UNITED24 100 тысяч долларов
Киберспорт не остается в стороне
PGL Major Antwerp 2022
Украинский киберспортсмен, один из лучших мировых игроков в CS:GO Александр "s1mple" Костылев активно помогает украинской армии.
Так, недавно S1mple задонатив платформе UNITED24 сто тысяч долларов.
Также NAVI объявили партнерство с платформой.
Напомним, что United24 - глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года. Ее абмасадорами выступают спортсмены, звезды и музыканты международного уровня.
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