 Лучший киберспортсмен десятилетия задонатил платформе UNITED24 100 тысяч долларов ᐉ UA-Футбол
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Лучший киберспортсмен десятилетия задонатил платформе UNITED24 100 тысяч долларов

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Киберспорт не остается в стороне

Лучший киберспортсмен десятилетия задонатил платформе UNITED24 100 тысяч долларов

PGL Major Antwerp 2022

Новина українською

Украинский киберспортсмен, один из лучших мировых игроков в CS:GO Александр "s1mple" Костылев активно помогает украинской армии.

Так, недавно S1mple задонатив платформе UNITED24 сто тысяч долларов.

Также NAVI объявили партнерство с платформой.

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Напомним, что United24 - глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года. Ее абмасадорами выступают спортсмены, звезды и музыканты международного уровня.

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В статье: война с россией
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