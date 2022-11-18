Канцелярия Дуды: Падение ракеты не вызвало напряжения в отношениях Польши и Украины
Между странами нет противоречий
Падение ракеты на территории Польши вблизи границы с Украиной не привело к напряжению в отношениях Киева и Варшавы.
Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, передает Укринформ.
Отвечая на вопрос, стали ли последние 48 часов одними из самых сложных в отношениях между Польшей и Украиной, он ответил, что между Варшавой и Киевом "не было какого-то повышенного напряжения". Не было даже резкого обмена мнениями между президентами или их советниками.
"Самым важным для нас в самом начале было определить: напали на Польшу или нет. На Польшу не напали. В Польше произошел трагический случай. Конечно, вина лежит на россии, поскольку она терроризирует Украину и влечет случившееся", - подчеркнул Кумох.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Популярное сейчас
- Катар нанял пакистанских болельщиков для заполнения трибун на ЧМ-2022
- Секретарь путина заявил, что отсутствие света и тепла для Украины – это последствия отказа от переговоров
- Динамо обыграло Ингулец, Мане не сыграет на Чемпионате мира. Главные новости за 17 ноября
- ВСУ ликвидировали на юге главного артиллериста 218-го полка российской армии
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
Новости по теме
- 21:27 Украинские Белый дом: Чья бы ракета не упала в Польше, Россия несет за это полную ответственность
- 19:09 Украинские Зеленский о взрыве в Польше: Не сомневаюсь, что это была не наша ракета
- 14:38 Украинские НАТО и Польша отреагировали на инцидент с ракетой. Украина выступает за совместное изучение инцидента