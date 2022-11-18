В Запорожской области россияне расстреляли семью с 2 детьми – источники в СБУ

В ночь на 18 ноября в Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми.

Об этом сообщают собеседники УП в правоохранительных органах

По информации источников, 18.11.2022 (ночное время суток) российскими оккупантами по месту жительства: Запорожская область, Пологовский район, пгт Камыш-Заря ул. Почтовая, расстреляли семью с двумя детьми.

Установлено, что погибшими являются Дармобид Александр, Дармобид Наталья и их сыновья: Владислав и Кирилл.

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Сейчас указанная улица окружена военнослужащими РФ.

Информацию об убийстве УП также подтвердили в СБУ.