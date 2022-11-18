Шевченко отказался от должности вице-президента НОК Украины
"Я не могу остаться в составе НОК при таком составе"
Getty Images / Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола, экс-наставник сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко отказался от должности вице-президента НОК,
"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы.
Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе.
Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойны их", - заявил Шевченко.
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения россии в феврале Шевченко активно занимается волонтёрскими проектами.
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