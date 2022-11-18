Шевченко отказался от должности вице-президента НОК Украины

Легенда украинского футбола, экс-наставник сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко отказался от должности вице-президента НОК, которую ему предложил новоизбранный президент организации Вадим Гутцайт.

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы.

Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе.

Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойны их", - заявил Шевченко.