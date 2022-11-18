 Шевченко отказался от должности вице-президента НОК Украины ᐉ UA-Футбол
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Шевченко отказался от должности вице-президента НОК Украины

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(6 голосов)

"Я не могу остаться в составе НОК при таком составе"

Шевченко отказался от должности вице-президента НОК Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинского футбола, экс-наставник сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко отказался от должности вице-президента НОК, которую ему предложил новоизбранный президент организации Вадим Гутцайт.

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы.

Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе.

Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойны их", - заявил Шевченко.

Читайте такжеДепутаты от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Григорий Суркис стали членами НОК Украины

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения россии в феврале Шевченко активно занимается волонтёрскими проектами.

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В статье: Андрей Шевченко Вадим Гутцайт НОК Украины
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Комментарии (16)
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Vlad21 (Украина)
18.11.2022 в 17:44
Для пользы Украины и Украинского футбола, УАФ должен возглавить Шева. Чтобы набрал свою команду и навел порядок в Украинском футболе. А НОК, с этим составом превратится в ОПЗЖ.
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0
-2
старий фан (Рівне)
18.11.2022 в 17:27
Хом'ячки радуються. Шева молодець. А де він через Суркіса відмовився. Одна помийка це написала а всі підхопили. Все простіше. Шевченко не живе в Україні і йому дружина заборонила тут бути, тим більше працювати. Давайте Шеві героя за це дамо.
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+2
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.11.2022 в 17:51
Ніхто за це героя не дає, просто сказали молодець. Що це за така манера висловлювання переводити одразу в крайність... І не важливий тут справжній його мотив, нехай буде і жінка (хоча я сумніваюсь, бо членові НОК абсолютно необов'язково жити постійно в Україні). Важливо, що фактично найповажніша особа з обраних, висловила протест і зробила демарш. Тепер там компашка, ще більш токсичніша залишилась. Ніхто їх не сприйматиме серйозно
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
18.11.2022 в 17:27
Знаєте, дуже несподівано. Шевченко - людина замазана, так би я висловився. Завжди був під патронатом: спочатку покидків суркісів, потім мафіозі берлусконі, потім гаманця ху*ла абрамовича. А ще - громадянин Британії, а ще - гарний друг Кахи Каладзе, що пов"язаний з кацапсько-грузинським олігархатом. І тут, раптом: "не могу остаться в составе НОК при таком составе."
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0
0
старий фан (Рівне)
18.11.2022 в 17:28
В 46 років різко люди не змінюються. Пора перестати вірити в казочки.
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
18.11.2022 в 17:31
А що саме є казочкою? Розкажіть мені, що Ви мали на увазі, бо я Вас не зрозумів. Я вважав, що Шева радо піде в НОК, тим більше, що там його кореш суркіс влаштувався
0
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
18.11.2022 в 17:25
Красава! Смерть москалям!!
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+2
-1
Fan11091981 (Запорожье)
18.11.2022 в 17:22
Молодець Шева! Респект! Лобановський радіє від щастя за свого учня! А цього Гутцайта жида трухлявого треба на фронт разом з Суркісом та Шуфричем
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+3
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
18.11.2022 в 17:20
Та невже? Шева нарешті найняв піар менеджера
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+1
-1
Fan11091981 (Запорожье)
18.11.2022 в 17:23
Нічого ржати йди і сам працюй коли такий розумний
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+1
-1
жажа_the_best (Харьков)
18.11.2022 в 17:20
тупее чевченкоу может быть только блахин. Не зря они оба обладатели двух резиновых мячей!
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+1
-4
Fan11091981 (Запорожье)
18.11.2022 в 17:24
Валі тоді на фронт а не базікай тут
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+2
-1
жажа_the_best (Харьков)
18.11.2022 в 17:44
а ты сам уже в окопе, фронтовик?
+1
0
Рівнянин (Рівне)
18.11.2022 в 17:17
Які ця бидлота взагалі в НОК попала? Хто їх вибирає,чи призначає?
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+1
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.11.2022 в 17:13
Шева респект! Якось аж приємно і неочікувано. Навчився на своїх колишніх помилках. Чудова новина
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+2
-1
Romerik (YNWA)
18.11.2022 в 17:08
Браво. По факту все сказано. Було б круто щоб він взагалі став президентом УАФ зі своєю командою, бажано зарубіжною. Бо ці бариги вже за"бали
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+3
-2

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