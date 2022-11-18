Шмыгаль: Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за вражеских обстрелов

Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

"К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения, лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", - сказал он.

В связи с этим Шмыгаль отметил, что нашей стране требуется дополнительная поддержка со стороны союзников - в сфере энергетики и поставки дополнительного оборудования. Украине также необходимы дополнительные финансовые ресурсы для закупки дополнительных объемов газа и другой поддержки энергетического сектора.

Напомним, только в течение 15 ноября Россия выпустила 96 крылатых ракет по Украине.