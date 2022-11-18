Шмыгаль: Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за вражеских обстрелов
Россия - страна террорист
фото из соцсетей
Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов.
Об этом сообщает
"К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения, лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", - сказал он.
В связи с этим Шмыгаль отметил, что нашей стране требуется дополнительная поддержка со стороны союзников - в сфере энергетики и поставки дополнительного оборудования. Украине также необходимы дополнительные финансовые ресурсы для закупки дополнительных объемов газа и другой поддержки энергетического сектора.
Напомним, только в течение 15 ноября Россия выпустила 96 крылатых ракет по Украине.
Популярное сейчас
- В составе сборной Аргентины произошли две вынужденные замены
- Назван лучший трансфер года по версии Globe Soccer Awards
- Встреча Днепра-1 и Шахтера, старт Чемпионата мира. Расписание футбола на 18-20 ноября
- В Печерском районе Киева попадание в три жилых дома - ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО