 Шмыгаль: Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за вражеских обстрелов ᐉ UA-Футбол
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Шмыгаль: Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за вражеских обстрелов

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Россия - страна террорист

Шмыгаль: Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за вражеских обстрелов

фото из соцсетей

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Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

"К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения, лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", - сказал он.

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В связи с этим Шмыгаль отметил, что нашей стране требуется дополнительная поддержка со стороны союзников - в сфере энергетики и поставки дополнительного оборудования. Украине также необходимы дополнительные финансовые ресурсы для закупки дополнительных объемов газа и другой поддержки энергетического сектора.

Напомним, только в течение 15 ноября Россия выпустила 96 крылатых ракет по Украине.

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В статье: война с россией Денис Шмыгаль
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
18.11.2022 в 18:51
Типове поведінка терористів! Виконайте наші вимоги, або ми будемо ВБИВАТИ! Прямо чи косвенно. СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ! СЛАВА ЗСУ!
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