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Все из-за представителей ОПЗЖ. Павелко также приостановил своё членство в МОК

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(2 голосов)

Вслед за Андреем Шевченко

Все из-за представителей ОПЗЖ. Павелко также приостановил своё членство в МОК

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко также решил приостановить свое членство в НОК Украины.

Ранее о выходе из Комитета заявил и Андрей Шевченко.

"Итоги вчерашней ХХХVIІ Генеральной ассамблеи НОК Украины вызвали огромный резонанс в обществе. Что абсолютно закономерно, учитывая избрание в состав членов НОК представителей запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

В то время как весь мир бойкотирует участие российских спортсменов в соревнованиях всех уровней, в состав украинского олимпийского комитета включают лиц от пророссийских политических группировок.

Я лично голосовал против соответствующих решений.

А потому как участник Ассамблеи и представитель команды НОК приостанавливаю свое членство в Комитете до тех пор, пока ситуация не будет исправлена.

Тысячи наших воинов не для того жертвуют своими жизнями, чтобы скандальные друзья россии продолжали здесь лоббировать свои и нашего врага интересы", - написал Павелко в фейсбук.

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В статье: Андрей Павелко война с россией НОК Украины
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