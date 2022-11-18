Все из-за представителей ОПЗЖ. Павелко также приостановил своё членство в МОК

Президент УАФ Андрей Павелко также решил приостановить свое членство в НОК Украины.

Ранее о выходе из Комитета заявил и Андрей Шевченко .

"Итоги вчерашней ХХХVIІ Генеральной ассамблеи НОК Украины вызвали огромный резонанс в обществе. Что абсолютно закономерно, учитывая избрание в состав членов НОК представителей запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

В то время как весь мир бойкотирует участие российских спортсменов в соревнованиях всех уровней, в состав украинского олимпийского комитета включают лиц от пророссийских политических группировок.

Я лично голосовал против соответствующих решений.

А потому как участник Ассамблеи и представитель команды НОК приостанавливаю свое членство в Комитете до тех пор, пока ситуация не будет исправлена.

Тысячи наших воинов не для того жертвуют своими жизнями, чтобы скандальные друзья россии продолжали здесь лоббировать свои и нашего врага интересы", - написал Павелко в фейсбук.