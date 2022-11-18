В Беларуси признали экстремистской песню о Бандере и Украине
Батько наш Бандера, Україна мати
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Суд Беларуси признал "экстремистской" песню "Отец наш – Бандера, Украина – мать".
Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна" в Telegram.
Соответствующее решение 14 ноября принял суд Железнодорожного района Гомеля.
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