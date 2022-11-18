 В Беларуси признали экстремистской песню о Бандере и Украине ᐉ UA-Футбол
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В Беларуси признали экстремистской песню о Бандере и Украине

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Батько наш Бандера, Україна мати

В Беларуси признали экстремистской песню о Бандере и Украине

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Новина українською

Суд Беларуси признал "экстремистской" песню "Отец наш – Бандера, Украина – мать".

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Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна" в Telegram.

Соответствующее решение 14 ноября принял суд Железнодорожного района Гомеля.

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В статье: война с россией
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