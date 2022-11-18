Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины

Члены запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав Национального Олимпийского Комитета Украины

Как говорится в сообщении МОК, они уже обратились с соответствующими заявлениями к Президенту НОК Вадиму Гутцайту.

Напомним, что ранее из-за присутствия членов ОПЗЖ отказался от должности вице-президента НОК Андрей Шевченко , которую ему предложил новоизбранный президент организации Вадим Гутцайт.