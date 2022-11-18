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Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины

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Они уже обратились с соответствующими заявлениями

Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Члены запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав Национального Олимпийского Комитета Украины

Как говорится в сообщении МОК, они уже обратились с соответствующими заявлениями к Президенту НОК Вадиму Гутцайту.

Напомним, что ранее из-за присутствия членов ОПЗЖ отказался от должности вице-президента НОК Андрей Шевченко, которую ему предложил новоизбранный президент организации Вадим Гутцайт.

Чуть позже также решил приостановить свое членство в НОК Украины и Андрей Павелко.

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В статье: Григорий Суркис Нестор Шуфрич НОК Украины
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Источник:
НОК України

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Комментарии (5)
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Andrumas (Düsseldorf)
18.11.2022 в 19:26
Главное чтобы Павелко остался! Его кандидатура всем нравится, такая выдающаяся личность ведь
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+1
0
Caballero (DC)
18.11.2022 в 19:32
Согласен. Павелко - историческая личность в украинском футболе. Пожалуй, только Лобановский и Шевченко соотвествуют уровню Павелко.
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0
0
Хиденг (Днепр)
18.11.2022 в 18:57
Та там без них чертей немерено!
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+1
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
18.11.2022 в 18:49
А Павелкін корупціонер, пане Зозуля що залишиться?
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0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
18.11.2022 в 18:46
Це добре... Проте, на превеликий жаль, за ними не последуют інші покидьки, яким МОК, як і будь-яка громадська організація, то аби засвітитися, а потім хапнуть! Чи просто хапать та налаштувати зв'язки.
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+1
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