Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины
Они уже обратились с соответствующими заявлениями
фото из свободных источников
Члены запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав Национального Олимпийского Комитета Украины
Как говорится в сообщении МОК, они уже обратились с соответствующими заявлениями к Президенту НОК Вадиму Гутцайту.
Напомним, что ранее из-за присутствия членов ОПЗЖ
Чуть позже также
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:НОК України
Популярное сейчас
- Шевченко отказался от должности вице-президента НОК Украины
- Разгром, которого не ждали. Заря - Александрия 4:1
- Встреча Днепра-1 и Шахтера, старт Чемпионата мира. Расписание футбола на 18-20 ноября
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Andrumas (Düsseldorf)
18.11.2022 в 19:26
Ответить
+1
0
Caballero (DC)
18.11.2022 в 19:32
Ответить
0
0
Хиденг (Днепр)
18.11.2022 в 18:57
Ответить
+1
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
18.11.2022 в 18:49
Ответить
0
-1
Spokoyno (Київ)
18.11.2022 в 18:46
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн