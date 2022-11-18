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Журналист: Павелко вручили подозрение. Во вторник он должен явиться в Генпрокуратуру

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Для следственных действий

Журналист: Павелко вручили подозрение. Во вторник он должен явиться в Генпрокуратуру

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

UA-Футбол
Новина українською

Журналист, общественный деятель и активист Константин Андриюк сообщил о том, что главе УАФ Андрею Павелко вручили подозрение. Глава УАФ должен в ближайшее время появиться в Генпрокуратуре.

"Сегодня утром, на КПП, на выезде из города Вышгород, был замечен автомобиль, где был глава Украинской Футбольной Ассоциации – Андрей Павелко.

Заметили его представители Генеральной Прокуратуры Украины. И вручили Андрею Васильевичу повестку. Итак, во вторник руководитель УАФ должен явиться в Генпрокуратуру на следственные действия", - говорится в сообщении.

Отметим, что о вручении подозрения Павелко сообщают и другие украинские источники. Глава УАФ подозревается в коррупции и отмывании денег. Напомним, что 18-го октября во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская подозрение было вручено генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому.

Записоцкий и некоторые другие работники Украинской ассоциации футбола проходят в ряде уголовных производств как свидетели или подозреваемые.

Также проблемы с законом испытывает финансовый директор УАФ Евгения Сагайдак.

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В статье: Андрей Павелко Юрий Записоцкий
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