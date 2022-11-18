Журналист: Павелко вручили подозрение. Во вторник он должен явиться в Генпрокуратуру

Журналист, общественный деятель и активист Константин Андриюк сообщил о том, что главе УАФ Андрею Павелко вручили подозрение. Глава УАФ должен в ближайшее время появиться в Генпрокуратуре.

"Сегодня утром, на КПП, на выезде из города Вышгород, был замечен автомобиль, где был глава Украинской Футбольной Ассоциации – Андрей Павелко. Заметили его представители Генеральной Прокуратуры Украины. И вручили Андрею Васильевичу повестку. Итак, во вторник руководитель УАФ должен явиться в Генпрокуратуру на следственные действия", - говорится в сообщении.

Отметим, что о вручении подозрения Павелко сообщают и другие украинские источники. Глава УАФ подозревается в коррупции и отмывании денег. Напомним, что 18-го октября во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская подозрение было вручено генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому.

Записоцкий и некоторые другие работники Украинской ассоциации футбола проходят в ряде уголовных производств как свидетели или подозреваемые.

Также проблемы с законом испытывает финансовый директор УАФ Евгения Сагайдак.