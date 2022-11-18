Журналист: Павелко вручили подозрение. Во вторник он должен явиться в Генпрокуратуру
Для следственных действий
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Журналист, общественный деятель и активист Константин Андриюк сообщил о том, что главе УАФ Андрею Павелко вручили подозрение. Глава УАФ должен в ближайшее время появиться в Генпрокуратуре.
"Сегодня утром, на КПП, на выезде из города Вышгород, был замечен автомобиль, где был глава Украинской Футбольной Ассоциации – Андрей Павелко.
Заметили его представители Генеральной Прокуратуры Украины. И вручили Андрею Васильевичу повестку. Итак, во вторник руководитель УАФ должен явиться в Генпрокуратуру на следственные действия", - говорится в сообщении.
Отметим, что о вручении подозрения Павелко сообщают и другие украинские источники. Глава УАФ подозревается в коррупции и отмывании денег. Напомним, что 18-го октября во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская подозрение было вручено генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому.
Записоцкий и некоторые другие работники Украинской ассоциации футбола проходят в ряде уголовных производств как свидетели или подозреваемые.
Также проблемы с законом испытывает финансовый директор УАФ Евгения Сагайдак.
Популярное сейчас
- Шевченко отказался от должности вице-президента НОК Украины
- Разгром, которого не ждали. Заря - Александрия 4:1
- Встреча Днепра-1 и Шахтера, старт Чемпионата мира. Расписание футбола на 18-20 ноября
- ВСУ ликвидировали на юге главного артиллериста 218-го полка российской армии
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
Новости по теме
- 21:54 Украинские Записоцкий: Украина рассматривает варианты с проведением матчей ЧМ-2030 в Крыму и на Донбассе
- 18:43 Украинские Андриюк: Павелко сейчас – за границей. В Украине его ждет вручение подозрения в уголовном производстве
- 12:49 Украинские Павелко назвал инцидент с задержанием генсека УАФ провокационным