 Ким: Россияне на Кинбурнской косе - это вопрос времени ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ким: Россияне на Кинбурнской косе - это вопрос времени
В тренде

Ким: Россияне на Кинбурнской косе - это вопрос времени

Общие новости
(1 голосов)

Не следует ожидать, что сегодня в этом районе что-то изменится

Ким: Россияне на Кинбурнской косе - это вопрос времени

фото из свободных источников

Новина українською

Кинбурнская коса, которая находится в Николаевской области, официально не освобождена от российских оккупантов.

Украинские власти отмечают, что пока рано комментировать ситуацию в этом районе. Как заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, тему Кинбурнской косы следует оставить на время, передает УНИАН.

"Там (на Кинбурнской косе – ред.) – российские войска", – сказал Ким.

Читайте такжеТеперь официально: вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена

По его словам, не следует ожидать, что сегодня в этом районе что-то изменится, однако россияне на косе – вопрос времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Виталий Ким
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УНИАН

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде