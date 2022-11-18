Ким: Россияне на Кинбурнской косе - это вопрос времени
Не следует ожидать, что сегодня в этом районе что-то изменится
фото из свободных источников
Кинбурнская коса, которая находится в Николаевской области, официально не освобождена от российских оккупантов.
Украинские власти отмечают, что пока рано комментировать ситуацию в этом районе. Как заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, тему Кинбурнской косы следует оставить на время, передает УНИАН.
"Там (на Кинбурнской косе – ред.) – российские войска", – сказал Ким.
По его словам, не следует ожидать, что сегодня в этом районе что-то изменится, однако россияне на косе – вопрос времени.
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Источник:УНИАН
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