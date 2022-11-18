 Зозуля: Если президент НОК не может сформировать команду без сторонников русского мира, то может и ему не место на этом посту? ᐉ UA-Футбол
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Зозуля: Если президент НОК не может сформировать команду без сторонников русского мира, то может и ему не место на этом посту?

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(6 голосов)

О скандальных выборах в НОК высказался и Роман Зозуля

Зозуля: Если президент НОК не может сформировать команду без сторонников русского мира, то может и ему не место на этом посту?

zik

Новина українською

Украинский футболист Роман Зозуля прокомментировал выборы нового президента и членов НОК Украины, по результатам которых в комитет попали Нестор Шуфрич и Григорий Суркис.

"От вчерашних выборов в НОК у меня просто отобрало на сутки речь. Какой-то сюр, правда? Это настолько абсурдная, нелогичная и унизительная ситуация, что даже сложно сначала было поверить, что это правда. Ведь как это возможно, чтобы на 9 месяце полномасштабной войны, когда каждый день от российских снарядов и ракет гибнут десятки украинцев, руководящие должности возглавляли адепты "русского мира", депутаты прокремлевской партии "ОПЗЖ"?! Как Шуфрич, за неделю до великой войны получивший по морде за свои пророссийские взгляды, может сегодня быть членом НОК?

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Сколько еще раз его надо выбросить на мусорку, чтобы он уже оттуда точно не вылез?! Сколько раз его надо облить зеленкой, чтобы метка предателя за ним закрепилась на всю жизнь? Мало того, что он кум кума путина?! Может, сразу ему звание героя вручим?!

Осознавая, что в политику этим вшам дорога закрыта, они пытаются пролезть в спорт. Как в старом анекдоте – ты его в дверь выталкиваешь, а он в окно лезет. Но здесь не смешно. Не смешно было после Революции Достоинства, когда мы хоронили Небесную сотню. Не смешно было после аннексии Крыма и оккупации Донбасса в 2014-м, когда эти чудовища снова пролезли в Раду. Сегодня не просто не смешно, а больно. Будто на нас вылили ведро с кровью и костями погибших и посмеялись над этим.

Десятки профессиональных спортсменов погибли на войне за последние 8 месяцев. За что? За то чтобы сторонники этой войны сегодня сидели в НОК?! Единственное заседание, которое должны посещать эти чудовища – это судебное!

А если новоизбранный президент НОК не может сформировать команду без сторонников "русского мира", то может и ему не место на этом посту?! А вам, уважаемые новоизбранные члены, не стыдно? Ничего не "екает", когда сидите рядом с такими пророссийскими крысами?", — написал Зозуля в своем фейсбук.

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В статье: Роман Зозуля Григорий Суркис Нестор Шуфрич Вадим Гутцайт
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.11.2022 в 20:58
Гутцайт з того ж кодла по суті. Цей "слуга народа" знаходиться під кримінальним слідством за розкрадання на десятки мільйонів.
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tamerlan58 (Львов)
18.11.2022 в 20:46
То буде ще довгенько - проросійськи пацюки будут ще довго виповзати в світ Україні. Сьгодні їх можна знищити одним ударом,була би на то воля керівництва держави. Но хтось того сильно не хоче.
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