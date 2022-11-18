ЧВК Вагнера набрала в свои ряды 23 тысячи зэков - СМИ
Россияне охотно едут умирать
Фото: zona.media
Количество заключенных в РФ за два последних месяца сократилось на 23 тысячи человек на фоне активной вербовки в ЧВК Вагнера.
Как сообщает Медиазона, таких резких скачков никогда ранее не было. Всего на начало августа в российских тюрьмах отбывали сроки 349 тысяч человек; в сентябре их стало меньше на одну тысячу, что в целом соответствует тренду последних лет.
Ну, а дальше началась аномалия - в октябре количество зэков уменьшилось на 11 тысяч, а к ноябрю еще на 12, и сейчас составляет 325 тысяч.
Издание небезосновательно считает, что подавляющее большинство отпущенных на свободу преступников влились в ряды "вагнеровцев", которые участвуют в войне с Украиной. Ранее в сеть сливали видео вербовки зэков "поваром путина" Евгением Пригожиным. Также и ВСУ неоднократно брали в плен "бойцов" именно с таким прошлым.
Британская разведка докладывает, что при вербовке заключенных ЧВК Вагнера не останавливают даже тяжелые болезни, вроде ВИЛ и Гепатита С.
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