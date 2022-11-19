Заря громит Александрию, Шевченко выходит из состава НОК. Главные новости за 18 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 18-е ноября.

14-й тур УПЛ по давней традиции стартовал в пятницу. В достаточно интересной схватке "Заря" номинально принимала "Александрию", сумев добыть неожиданно легкую победу. Первый тайм команды завершили без голов, однако после точные удары полились один за другим. Коллектив ван Леувена отличился четыре раза, в то время как "горожан" хватило всего на один точный удар. Итого, "Заря" укрепилась на третьем месте в таблице, набрав в сумме 26 балов. "Александрия", имея 23 бала, точно останется пятой.

В четверг прошли выборы нового президента Национального олимпийского комитета. Главой был выбран министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, а Андрей Шевченко должен был стать вице-президентом комитета. Правда уже в пятницу легенда украинского футбола и экс-наставник сборной заявил, что отказывается от должности. В своем объяснении он нейтрально написал, что не может остаться в НОК при таком составе. Вероятно, речь шла о членстве в новом составе комитета депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ Шуфрича и Суркиса . Вскоре они написали заявлении о выходе из НОК, а Гутцайт анонсировал скорую встречу с Шевченко .

Прошлым летом Руслан Малиновский мог покинуть "Аталанту", однако по итогу задержался в итальянской команде. Одним из претендентов на игрока считался "Марсель", который и сейчас заинтересован в услугах хавбека. По данным foot-sur7, зимой "провансальцы" вновь попробуют подписать Малиновского, предложив за него порядка четырех миллионов евро. Ранее сообщалось, что Руслан продлил контракт с "Аталантой" до 2024-го года.

Мундиаль в Катаре еще не начался, а значит наставники пока могуг вносить изменения в итоговую заявку своих сборных. Таким правом воспользовались тренера Испании и Аргентины, поскольку некоторые их игроки получили травмы. Состав сборной Испании покинул левый защитник Хосе Гайя, вместо которого Луис Энрике довызвал юного таланта "Барселоны" Алехандро Бальде. Что касается Аргентины , то Скалони лишился форвардов Гонсалеса и Хоакина Корреа. Вместо них получили вызов Альмада и Анхель Корреа.

Своим последним интервью Криштиану Роналду, судя по всему, сжег все мосты с "Манчестер Юнайтед". Напомним, что португалец раскритиковал клуб и главного тренера, не забыв указать на просчёты руководства после ухода Алекса Фергюсона. По данным The Athletiс, в клубе готовы обратиться к юристам, дабы рассмотреть вариант с досрочным расторжением контракта с Роналду. Параллельно с этим The Telegraph передает, что в клубе опасаются нового скандала и пока не торопятся идти на данный шаг. Контракт Криштиану с коллективом истекает летом 2023-го года.