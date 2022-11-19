 ОК Юг: На Кинбурнской косе ВСУ поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника ᐉ UA-Футбол
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ОК Юг: На Кинбурнской косе ВСУ поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника

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Владение этой территорией дает стратегическое преимущество

ОК Юг: На Кинбурнской косе ВСУ поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника

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Оперативное командование "Юг" сообщает о ходе боевых действий в районе Кинбурнской косы, которая все еще находится под оккупацией.

"На Кинбурнской косе ВСУ поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане", - отмечает командование.

Кинбурнская коса – это Николаевская область. Это единственная часть этой области, которая все еще находится в оккупации.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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