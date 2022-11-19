ОК Юг: На Кинбурнской косе ВСУ поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника

Оперативное командование "Юг" сообщает о ходе боевых действий в районе Кинбурнской косы, которая все еще находится под оккупацией.

"На Кинбурнской косе ВСУ поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане", - отмечает командование.

Кинбурнская коса – это Николаевская область. Это единственная часть этой области, которая все еще находится в оккупации.