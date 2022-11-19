Зеленский: Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в семнадцати регионах и столице
Президент – об актуальной теме
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по итогам 268-х суток полномасштабного российского вторжения. Как отметил глава государства, тяжелые бои продолжаются на бахмутском направлении. Там нет передышки для наших защитников. В то же время Зеленский рассказал о ситуации в тылу и борьбе на энергетическом фронте:
"В течение всех суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества. Благодаря этому сегодня аварийных отключений уже значительно меньше.
По состоянию на вечер в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные почасовые графики. Аварийные же отключения применяли в большей степени в Одесской области и в Киеве.
Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в семнадцати регионах и столице. Киевщина и Киев, очень тяжело – Одесщина, а еще Виннитчина и Тернопольщина...
В Херсоне сегодня открыли специальные пункты – Пункты несокрушимости. Первые два – будет больше.
Пока налаживается электричество, люди могут подзарядить телефоны, согреться, выпить чаю и получить помощь. Развернули там связь, есть старлинки...
Мы знаем, что людям очень сложно, потому что оккупанты разрушили все перед бегством. Но все подключим, все восстановим".
Смотрите полное видеообращение президента Украины.
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