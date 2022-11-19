 Зеленский: Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в семнадцати регионах и столице ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в семнадцати регионах и столице
В тренде

Зеленский: Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в семнадцати регионах и столице

Общие новости
(1 голосов)

Президент – об актуальной теме

Зеленский: Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в семнадцати регионах и столице

president.gov.ua

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по итогам 268-х суток полномасштабного российского вторжения. Как отметил глава государства, тяжелые бои продолжаются на бахмутском направлении. Там нет передышки для наших защитников. В то же время Зеленский рассказал о ситуации в тылу и борьбе на энергетическом фронте:

"В течение всех суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества. Благодаря этому сегодня аварийных отключений уже значительно меньше.

По состоянию на вечер в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные почасовые графики. Аварийные же отключения применяли в большей степени в Одесской области и в Киеве.

Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в семнадцати регионах и столице. Киевщина и Киев, очень тяжело – Одесщина, а еще Виннитчина и Тернопольщина...

В Херсоне сегодня открыли специальные пункты – Пункты несокрушимости. Первые два – будет больше.

Пока налаживается электричество, люди могут подзарядить телефоны, согреться, выпить чаю и получить помощь. Развернули там связь, есть старлинки...

Мы знаем, что людям очень сложно, потому что оккупанты разрушили все перед бегством. Но все подключим, все восстановим".

Смотрите полное видеообращение президента Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде