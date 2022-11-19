Белый дом: США не будут подталкивать Украину к переговорам с Россией

На фоне постоянных сообщений в СМИ о том, что страны Запада призывают Украину начать договариваться со страной-агрессорской Россией, администрация президента США возразила, что подталкивает Киев к переговорам с Москвой.

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 18 ноября, только президент Владимир Зеленский будет принимать решение о возможных переговорах Украины с РФ.

"Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как эти переговоры будут выглядеть. Никто в США не толкает, не склоняет и не подводит его к переговорам", – заявил Кирби.

Он подтвердил, что Вашингтон поддерживает контакт с Москвой, но на уровне глав ведомств. В частности, глава ЦРУ встречался с руководителем внешней разведки РФ, имели место телефонные разговоры министров обороны и главнокомандующих вооруженными силами. Тем не менее, американская сторона во время этих контактов не ведет переговоры о том, как закончить войну.

Представитель Белого Дома подчеркнул, что США намерены увеличить материальную помощь для Украины. Он добавил, что сейчас идет работа с американским Конгрессом над дополнительным финансированием в будущем.

Напомним, что на прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины на сумму до 400 млн долларов. В него вошли ракеты для систем противовоздушной обороны, снаряды для артиллерии и многое другое.