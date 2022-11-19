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ВСУ нанесли удар по россиянам в Скадовском районе - более 100 погибших и раненых

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Также в Горловку доставили полтысячи раненых

ВСУ нанесли удар по россиянам в Скадовском районе - более 100 погибших и раненых

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке субботы, 19 ноября, подтвердил огненное поражение района сосредоточения российских войск в населенном пункте Михайловка Скадовского района.

В результате удара потери личного состава противника составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым.

Также Генштаб сообщает, что в период с 10 по 16 ноября в город Горловка с направления Майорска в больницы доставлено около 500 раненых оккупантов, значительная часть которых - недавно мобилизованные.

В сводке сообщается, что в течение 18 ноября авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. В свою очередь, воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12 районов сосредоточения живой силы и средство противовоздушной обороны оккупантов.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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