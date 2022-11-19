The New York Times: Россия, вероятно, использовала против Украины запас ракет, которые держала для войны с НАТО
Ими были нанесены удары по гражданской и энергетической инфраструктуре
Getty Images/Global Images Ukraine
Американское издание The New York Times в своей публикации пишет, что Россия, вероятно, использовала против Украины тот запас крылатых и баллистических ракет, которые держала на случай войны с НАТО.
По всей вероятности, эти ракеты были использованы для ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Отметим, что 15-го ноября произошел самый масштабный ракетный обстрел Украины с начала войны. Россияне выпустили более 90 ракет, запустили около 10 беспилотников. В результате этой атаки, по словам украинских чиновников, выведено из строя до 50-ти процентов объектов энергетической отрасли.
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