The New York Times: Россия, вероятно, использовала против Украины запас ракет, которые держала для войны с НАТО

Американское издание The New York Times в своей публикации пишет, что Россия, вероятно, использовала против Украины тот запас крылатых и баллистических ракет, которые держала на случай войны с НАТО.

По всей вероятности, эти ракеты были использованы для ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Отметим, что 15-го ноября произошел самый масштабный ракетный обстрел Украины с начала войны. Россияне выпустили более 90 ракет, запустили около 10 беспилотников. В результате этой атаки, по словам украинских чиновников, выведено из строя до 50-ти процентов объектов энергетической отрасли.