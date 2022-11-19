Генштаб ВСУ: Подтверждено повреждение огневого района сосредоточения врага в Михайловке Скадовского района

Генштаб ВСУ в своей сводке доложил об актуальной информации с фронта. Сводка с семи утра девятнадцатого ноября. Идут 269-е сутки полномасштабного вторжения России.

Враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, одновременно ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отражали атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещевки, Первомайское, Водяное и Новомихайловки Донецкой области.

За минувшие сутки враг нанес 10 авиаударов и 10 ракетных ударов, совершил 42 атаки МЛРС.

Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским домам, в нарушение Международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. Таким образом, объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья попали под удар ракетой.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Враг обстреливал по таким другим направлениям:

на Северском направлении – из минометов и ракетной артиллерии, в районах населенных пунктов Атинское и Нововолодимировка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Старица, Охырцево, Охримовка и Зарубинка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – от танков и всего разнообразия артиллерии, в районах населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области;

Новоселовское, Мясожаровка, Новогоровка, Плошанка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово в Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и ракетной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белохоровка, Верхнекаменское, Веселое, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск, Нью-Йорк, Серебряновка, Соледар, Спорное, Яковлов;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Водяное, Первомайское, Невельское, Краснохоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – по танкам и артиллерии разных калибров, в районах населенных пунктов Богоявленка, Блаходатное, Времевка и Угледар Донецкой области и Каменское Запорожской области;

на Криворожском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Милово и Красный Маяк;

на Херсонском направлении – из танков и артиллерии, в районах Антоновки, Берислава, Одрадокаменки, Чернобаевки и города Херсон.

По подробной информации, за период с 10 по 16 ноября около 500 раненых военнослужащих оккупационных войск РФ, большинство из которых недавно мобилизованы, были доставлены в больницу по направлению Майорска в город Хорловка.

Подтверждено повреждение огневого района сосредоточения врага в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составили 40 погибших и 70 раненых. Их доставили в больницы на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

За сутки Воздушные Силы Сил обороны нанесли 7 ударов по районам, где сосредоточены личный состав, вооружение и военная техника противника.

Военнослужащие украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки ударили по посту управления, более 12-ти участков сосредоточения живой силы и противовоздушной обороны, средств противовоздушной обороны оккупантов, - пишет Генштаб.