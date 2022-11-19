Более четырехсот единиц личного состава за последние сутки. Обновлены данные по потерям России в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил информацию относительно потерь России в войне с Украиной в период с 24-го февраля по 19-е ноября 2022-го года. В скобках – количество потерь врага за последние сутки. В частности, было ликвидировано более четырехсот единиц личного состава.

Потери РФ составили:

личный состав: 83880 (+420)

танки: 2885 (+6)

боевые бронированные машины: 5815 (+7)

артиллерийские системы: 1867 (+2)

РСЗО: 393

средства ПВО: 209

самолеты: 278

вертолеты: 261

БПЛА: 1536

крылатые ракеты: 480

корабли/катера: 16

автотехника и автоцистерны: 4368 (+2)

специальная техника: 161

Генштаб отмечает, что данные – ориентировочные. Ведь точный подсчет усложняется из-за интенсивности боевых действий.