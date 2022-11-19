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Более четырехсот единиц личного состава за последние сутки. Обновлены данные по потерям России в войне с Украиной

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Актуальная информация от Генштаба

Более четырехсот единиц личного состава за последние сутки. Обновлены данные по потерям России в войне с Украиной

Фото: The Japan Times

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Генеральный штаб ВСУ обновил информацию относительно потерь России в войне с Украиной в период с 24-го февраля по 19-е ноября 2022-го года. В скобках – количество потерь врага за последние сутки. В частности, было ликвидировано более четырехсот единиц личного состава.

Потери РФ составили:

  • личный состав: 83880 (+420)
  • танки: 2885 (+6)
  • боевые бронированные машины: 5815 (+7)
  • артиллерийские системы: 1867 (+2)
  • РСЗО: 393
  • средства ПВО: 209
  • самолеты: 278
  • вертолеты: 261
  • БПЛА: 1536
  • крылатые ракеты: 480
  • корабли/катера: 16
  • автотехника и автоцистерны: 4368 (+2)
  • специальная техника: 161

Генштаб отмечает, что данные – ориентировочные. Ведь точный подсчет усложняется из-за интенсивности боевых действий.

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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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