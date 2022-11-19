Более четырехсот единиц личного состава за последние сутки. Обновлены данные по потерям России в войне с Украиной
Актуальная информация от Генштаба
Фото: The Japan Times
Генеральный штаб ВСУ обновил информацию относительно потерь России в войне с Украиной в период с 24-го февраля по 19-е ноября 2022-го года. В скобках – количество потерь врага за последние сутки. В частности, было ликвидировано более четырехсот единиц личного состава.
Потери РФ составили:
- личный состав: 83880 (+420)
- танки: 2885 (+6)
- боевые бронированные машины: 5815 (+7)
- артиллерийские системы: 1867 (+2)
- РСЗО: 393
- средства ПВО: 209
- самолеты: 278
- вертолеты: 261
- БПЛА: 1536
- крылатые ракеты: 480
- корабли/катера: 16
- автотехника и автоцистерны: 4368 (+2)
- специальная техника: 161
Генштаб отмечает, что данные – ориентировочные. Ведь точный подсчет усложняется из-за интенсивности боевых действий.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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