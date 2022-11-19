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Россию ждет еще одна волна мобилизации, которая ухудшит качество войск на фронте - ISW

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Аналитики предсказывают ослабление оккупационных сил

Россию ждет еще одна волна мобилизации, которая ухудшит качество войск на фронте - ISW

фото из свободных источников

Новина українською

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что россии предстоит очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.

"Продолжение скрытых мобилизационных мер и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования Вооруженных сил.

Кремль ранее заявлял, что президенту России Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации.

Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы уволить бюрократический и административный потенциал для призыва.

Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения", - говорят аналитики.

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В статье: война с россией
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Источник:
ISW

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